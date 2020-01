„Tatort“-Team : Franziska Weisz singt für Wotan Wilke Möhring

Hamburg Franziska Weisz ermittelt nicht nur im „Tatort“, die Schauspielerin macht auch Musik. Wotan Wilke Möhring war von einem Auftritt seiner Kollegin ganz angetan.

Das exklusive Konzert im Bahnhof Pauli nutzte die Schauspielerin auch für warme Worte an ihren „Tatort“-Kollegen Möhring. „Als ich als Grosz beim letzten Tatortdreh bei Nacht und eisigem Sturm in die Fluten geschaut hab' und Angst hatte, ich könnte Falke nie wieder sehen, dachte ich: Aber ich muss ihm doch etwas sagen! Lieber Wotan, der ist für dich“, sagte die 39-Jährige am Mittwochabend, bevor sie „Simply the Best“ von Tina Turner anstimmte.