Promi-Winzer : Franziskus kann bald eigenen Papst-Wein trinken

Rom Wein ist ein wichtiger Bestandteil der katholischen Liturgie. Papst Franziskus hat jetzt seinen eigenen Weinberg anlegen lassen - von einem Promi-Winzer.

Der Vatikan habe ihn beauftragt, in Castel Gandolfo unweit von Rom, am langjährigen Sommersitz der katholischen Kirchenführer, auf zwei Hektar Wein zu pflanzen. Erste Nachrichten über das Projekt gab es schon Anfang 2021.

Franziskus selbst wohnt nicht in der Residenz in den Albaner Bergen, sondern im Vatikan in Rom. „Ich habe den Papst bisher nicht getroffen. Aber ich weiß, dass er hinter dem Projekt steht“, sagte der 72-jährige Cotarella. Geplant sei eine Weinernte im Jahr 2023. „Der Wein des Papstes wird 2026 getrunken werden“, erläuterte er. „Wir werden vermutlich 20 000 Flaschen herstellen.“