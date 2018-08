später lesen Abschied Französischer Starkoch Joël Robuchon gestorben FOTO: Christian Brun FOTO: Christian Brun Teilen

Frankreich trauert um den international renommierten Spitzenkoch Joël Robuchon. Der Chef einer weltweiten Gastronomiegruppe starb am Montag im Alter von 73 Jahren in Genf, wie sein Pressebüro der Deutschen Presse-Agentur in Paris bestätigte. Von Christian Böhmer, dpa