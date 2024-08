Fernsehen Frust und Streits: Dicke Luft im „Legenden“-Dschungel

Elena Miras stieg in das Gezeter ein und kritisierte Siegel für ihre Regelverstöße - sie teilte Zigaretten mit ihren Mitcampern, was nicht erlaubt ist. Hanka Rackwitz träumte schlecht und ließ das alle Teilnehmer spüren. Und Georgina Fleur weinte schließlich, weil sie sich von allen anderen unterschätzt fühlte. „Die machen mich fertig am frühen Morgen. Die sind so psycho“, beklagte sie sich schluchzend.