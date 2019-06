„Unerhörte Stimmen“ : Für Elif Shafak war Istanbul ein Ort der Hoffnung

Die türkische Schriftstellerin Elif Shafak beobachtet die gesellschaftlichen Veränderungen in Istanbul. Foto: Frank Rumpenhorst.

Berlin Istanbul ist aus Sicht der türkischen Schriftstellerin Elif Shafak „ein Magnet für diejenigen, die sich nach Freiheit sehnen“. Die Lage in der Stadt am Bosporus habe sich in den vergangenen Jahren allerdings verändert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Im Berliner „Tagesspiegel“ vom Sonntag sagte Shafak: „Es ist gar nicht so lange her, da war Istanbul das Hoffnungszentrum für sexuelle Minderheiten, für den gesamten Nahen Osten - die einzige muslimische Stadt mit einer Schwulenparade.“