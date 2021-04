RTL-Show : Für Erol Sander hat es sich bei „Let's Dance“ ausgetanzt

Köln Wenn es am Fersenschritt scheitert, dann hat Joachim Llambi bei „Let's Dance“ sein Urteil gesprochen. Die "Sommerparty"-Show hatte einige gute Tänze im Programm. Für ein Paar bedeutete sie das Aus.

Zu feiern gab es auch einiges im Rahmen der Sendung: González bekam für seine 100. Folge eine Torte. Er sei sehr stolz, schon so lange dabei zu sein, sagte der Choreograph. Llambi, Mabuse und er seien die einzige Jury in den weltweiten Ausgaben der Sendung, die schon so lange zusammenarbeite. Wie bekannt wurde, ist auch Profitänzerin Isabel Edvardsson (38) zum zweiten Mal Mutter geworden. Wegen ihrer Schwangerschaft tanzt sie in der 14. Staffel nicht mit.