Party : Für Schwarzenegger ging es im Rampenlicht um die Wurst

Arnold Schwarzenegger und seine Freundin Heather Milligan haben Spaß in Österreich. Foto: Barbara Gindl/APA/dpa

Going Was für ein Anblick: Der Ex-Bodybuilder schmeißt sich in traditionelle Trachtenkleidung und feiert mit seiner Freundin und Tochter nahe Kitzbühl bei einer Weiwurstparty. Auch andere Promis sind dabei.

2800 Gäste, ein paar Promis und allen voran Arnold Schwarzenegger: Für sie alle ging es in Going unweit von Kitzbühel um die Wurst. Beim traditionellen Weißwurstessen im Rahmen der legendären Hahnenkammrennen setzte sich der frühere Politiker, Schauspieler und Bodybuilder, in seiner Heimat auch „Steirische Eiche“ genannt, im Trachtenjanker in Szene.

Der 75-Jährige stand mit Freundin Heather Milligan und Tochter Christina im Rampenlicht. Der frühere Gouverneur von Kalifornien deklarierte das Fest zur besten Weißwurstparty der Welt und schmeichelte dem Wirt Balthasar Hauser: „Balthasar, you are the greatest“. Unter den weiteren Promis waren die Sänger AndreasGabalier, DJ Ötzi, Sasha und Oli P.

© dpa-infocom, dpa:230120-99-299770/2

(dpa)