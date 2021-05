Nachwuchs-Rapper : Gabriel Kelly wünscht sich Respekt für die Jugend

Gabriel Kelly, der Sohn von Angelo Kelly, am Strand von Warnemünde an der Ostsee. Foto: Stefan Sauer/dpa

Warnemünde In der Corona-Krise haben Jugendliche oft unter den Einschränkungen gelitten. Der junge Sänger Gabriel Kelly fordert mehr Respekt für seine Generation.

„Ich muss leider sagen, dass ich das selber auch oft so mitbekommen habe“, sagte der Sohn von Angelo Kelly (39) aus der vor allem in den 1990er Jahren sehr erfolgreichen Kelly Family („An Angel“). „Ein älterer Herr vorm Edeka, der sich selbstverständlich vordrängelt, Aussagen wie: "Ey, Du kannst hier nicht mitreden, Du bist noch zu jung".“ Dieser Frust, so sagte Gabriel Kelly, „der musste raus“.