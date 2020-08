Urlaub in Corona-Zeiten : Gaby Hauptmann: Bodensee statt Südafrika

Urlaub in Corona-Zeiten

Gaby Hauptmann genießt den Sommer am Bodensee. Foto: Marijan Murat/dpa

Allensbach Die Corona-Krise hat auch die Urlaubspläne von Gaby Hauptmann durcheinandergebracht. Statt zu Segeltörn und Pferdesafari ins Ausland zu fahren, bleibt die Bestseller-Autorin zu Hause am Bodensee. Fällt ihr das schwer?

Neben der Pferdesafari sei sie im Sommer normalerweise mit Freunden auf einem Segelschiff in der Türkei. „Fünf Mann Besatzung sorgen dafür, dass wir nach einer Woche drei Kilo schwerer wieder an Land gehen“, sagte die Schriftstellerin. Dass die Reisen nun ausfielen, sei für sie aber nicht schlimm. „Ein entgangener Urlaub ist in dieser Situation das Wenigste. Ich denke, da gibt es überall ganz andere Probleme, als sich über einen Luxus-Urlaub Gedanken zu machen.“