Monster, Weltraum-Schlachten und ein Disney-Kartenspiel Gamescom: Die neuesten Trends und Videospiele aus Trier (Fotos)

„Die Gamescom ist die wichtigste Messe für Videospiele“, sagt Felix Köcher. Er hat Intermedia Design an der Hochschule Trier studiert und bereits während des Studiums mit der Entwicklung seines Spiels „Cook-A-Geddon“ begonnen. In Köln präsentiert er es einem Publikum aus der ganzen Welt. Mehrere Hundert Leute seien es jeden Tag gewesen. Das Spiel, das er gemeinsam mit einem Team aus Studenten entwickelt, beschreibt Köcher als „Action-Spiel, in dem sich alles um Essen dreht“. Der besondere Humor sei das größte Alleinstellungsmerkmal. „Das Spiel steckt voller Wortspiele zum Thema Essen.“

Wann es erscheint, ist noch nicht klar. „Hoffentlich bald“, witzelt Köcher. Er sei noch auf der Suche nach einem Vertrieb und Investoren. Auch dazu habe er die Gamescom genutzt. „Wir haben hier viele spannende Kontakte knüpfen können. Das ist eine super Gelegenheit.“ Was daraus wird, müsse sich aber erst noch zeigen.

Köcher präsentiert sein Spiel am Stand von Game UP – ein vom Land gefördertes Spieleforum. Dort zeigen auch weitere Entwickler, unter anderem von der Hochschule Trier, ihre neusten Projekte.