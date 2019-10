Handy-Abhängigkeit : Gary Barlow: Heute schauen alle nur auf das Smartphone

Ohne Smartphone war vieles besser: Gary Barlow. Foto: Jörg Carstensen/dpa.

München Der Komponist und Sänger Gary Barlow, Mitglied von Take That, ist froh darüber, dass die Band ihre Erfolge in Zeiten ohne Social Media feiern konnte.

