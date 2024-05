Schauspieler Gary Oldman feiert 27-jährige Alkoholabstinenz

Gary Oldman (66) hat über seine turbulente Vergangenheit und früheren Alkoholkonsum reflektiert. „Als ich jünger war, herrschten in meinem Leben Chaos und Drama, und es gab viel Schmerz“, sagte der Brite am Mittwoch in Cannes. „Ich habe keinen Hehl daraus gemacht, dass ich getrunken habe. Ich habe kürzlich 27 Jahre Nüchternheit gefeiert.“