Komikerin : Gayle Tufts: Donald Trump ist eine Schande

Berlin Die deutsche Komikern Gayle Tufts sieht den US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump als „große Gefahr für die Demokratie“.

„Joe Biden ist auch nicht mein Traumkandidat“, gestand sie mit Blick auf die Präsidentschaftswahl in den USA Anfang November. Aber was Trump mache, gehe schon in Richtung Faschismus.