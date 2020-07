Corona-Krise : Geburtstagsfeier für Kronprinzessin Victoria fällt aus

Kronprinzessin Victoria von Schweden bei einem Besuch in Düsseldorf 2014. Foto: picture alliance / Federico Gambarini/dpa

Stockholm Kein großes Geburtstagsständchen am „Victoria-Tag“: Die schwedische Kronprinzessin muss in diesem Jahr ohne ihre Landsleute feiern.

Die traditionelle Feier von Victorias Geburtstag am Schloss Solliden wurde aufgrund der Pandemie abgesagt, wie das Königshaus vorab mitteilte. Wenn Victoria an diesem Dienstag 43 Jahre alt wird, wird sie also nicht wie gewohnt vor dem Schloss auf der Insel Öland die Gratulationen zahlreicher Schweden entgegennehmen.