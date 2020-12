Neuer Film : George Clooney: „Wir leben in gefährlichen Zeiten“

Berlin In dem Endzeitdrama „The Midnight Sky“ spielt George Clooney einen Wissenschaftler auf verlorenem Posten. Er hofft, dass es mit der Menschheit nicht so weit kommt.

Selbst die düstere Welt, die Clooney als Schauspieler und Regisseur in seinem neuen Science-Fiction-Thriller „The Midnight Sky“ zeigt, scheint ihm als Zukunftsvision nicht völlig ausgeschlossen: „Wenn das so weitergeht, dann landen wir in 30 Jahren in einer Welt, wie der Film sie schildert.“