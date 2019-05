Star Wars : George Lucas und Harrison Ford in Disneyland

Los Angeles „Star Wars“-Schöpfer George Lucas (75) und Darsteller wie Harrison Ford (76) und Mark Hamill (67) haben die neue Disneyland-Attraktion „Star Wars: Galaxy’s Edge“ im kalifornischen Anaheim eingeweiht.

2015 hatte Iger angekündigt, dass in den Vergnügungsparks Disneyland in Kalifornien und Walt Disney World Resorts in Florida futuristische Attraktionen im Stil der Sternenkrieger-Saga gebaut werden. Die neue Anlage in Florida soll Ende August eröffnet werden.