US-Schauspieler Gerard Butler (48) hat sein Haus durch die Brände verloren, die im US-Bundesstaat Kalifornien wüten. „Nach der Evakuierung zurück an meinem Haus“, schrieb er am Sonntag auf Instagram. dpa

Dazu veröffentlichte er ein Foto, das ihn vor qualmenden Trümmern zeigt. Zu erkennen sind darauf Reste einer Hauskonstruktion und ein Autowrack. Das sei eine „herzzerreißende Zeit in ganz Kalifornien“, so der Schauspieler, der gerade in dem U-Boot-Thriller „Hunter Killer“ in den Kinos zu sehen ist. Butler dankte den Feuerwehrleuten und rief seine Fans dazu auf, diese zu unterstützen.

Butlers Instagram-Post