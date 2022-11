Sport-Moderator : Gerhard Delling zieht öfter mal den Stecker

Hamburg Für viele ist das aktuelle Energiesparen eine große Herausforderung, doch Journalist Gerhard Delling empfindet es als Normalität. Mit ein paar einfachen Tricks versucht er seit jeher, Strom zu sparen.

„Ich war schon immer der, der dafür sorgt, dass das Licht aus ist“, verriet der in Hamburg lebende Sport-Journalist der Deutschen Presse-Agentur. Er sei so erzogen worden und denke stets darüber nach, an welchen Stellen er noch Energie einsparen könne. „Und zwar nicht, um ein paar Groschen einzusparen, sondern aus Überzeugung.“