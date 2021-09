Leute : Gericht setzt Vater von Britney Spears als Vormund ab

Los Angeles 13 Jahre stand Britney Spears unter der Vormundschaft ihres Vaters. Im Kampf dagegen wurde die Sängerin von Fans und Prominenten unterstützt. Nun stellt sich ein Gericht auf die Seite des Popstars.

Die Sängerin war bei dem Gerichtstermin am Mittwoch nicht anwesend. Bei Anhörungen im Juni und Juli hatte Spears aber in emotionalen Ansprachen ihren Vater heftig angegriffen und Vorwürfe gegen ihre Familie und Betreuer erhoben. Sie werde von allen kontrolliert und könne selbst nicht über ihr Leben bestimmen, erklärte die Sängerin von Hits wie „Oops! ... I Did It Again“ oder „Baby One More Time“. Sie sei bedroht worden und habe Angst vor ihrem Vater. Stellenweise brach der Popstar dabei in Schluchzen aus.