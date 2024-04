Castingshow Giovanni Zarrella verkündet Aus bei „The Voice of Germany“

Als Beispiele für seinen vollen Terminkalender nannte er mehrere geplante Sendungen seiner „Giovanni Zarrella Show“ im ZDF, zahlreiche Auftritte und ein neues Album. „Und weil das alles so jetzt ist, habe ich schweren Herzens vor einigen Tagen bei dem Team von The Voice of Germany gesagt, dass ich für dieses Jahr leider nicht zur Verfügung stehe.“ Er habe eine der schönsten Erfahrungen seines Lebens mit Voice gehabt. „Vielleicht dann im nächsten Jahr oder irgendwann in den nächsten Jahren mal wieder.“