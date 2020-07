Zum 40. Geburtstag : Gisele Bündchen wünscht sich Bäume in Amazonien

Gisele Bündchen wünscht sich Bäume in Amazonien

Rio de Janeiro Der Raubbau an der Natur im Amazonas-Gebiet geht weiter. Supermodel Gisele Bündchen will ein Zeichen setzen.

Die Corona-Pandemie hat die Geburtstagspläne von Supermodel Gisele Bündchen durchkreuzt, die am Montag 40 Jahre alt geworden ist.

„Ich wollte in das Amazonas-Gebiet“, erzählte die Brasilianerin mit deutschen Wurzeln dem brasilianischen Sender „TV Globo“ in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview. „Ich hatte mir schon alles zurechtgelegt, einen Baum zu pflanzen, meine Kinder mitzunehmen.“