Verleihung Gleich zwei Filme mit Sandra Hüller für PGA-Awards nominiert

Gleich zwei Filme mit der deutschen Schauspielerin Sandra Hüller (45) sind in diesem Jahr für den Spitzenpreis des US-Produzentenverbandes nominiert. Sowohl das britische Historiendrama „The Zone of Interest“ als auch das französische Justizdrama „Anatomie eines Falls“, in denen Hüller jeweils eine Hauptrolle spielt, seien unter den insgesamt zehn Nominierungen für den Spitzenpreis, teilte die Producers Guild of America (PGA) am Freitag mit.