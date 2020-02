In Kenia : Gloria von Thurn und Taxis feiert 60. Geburtstag

Berlin Früher galt sie als Punk-Prinzessin, mittlerweile vertritt sie erzkonservative Ansichten. Heute wird Gloria von Thurn und Taxis 60.

Ostafrika statt Regensburg: Gloria von Thurn und Taxis feiert ihren 60. Geburtstag (23. Februar) nicht zu Hause, sondern in Kenia. Dort gehört ihr seit vielen Jahren am Indischen Ozean ein Haus.

„Der Festtag beginnt in der katholischen Gemeinde in Watamu Kenia mit einer Dankesmesse. Danach lade ich meine kenianischen Patenkinder und meine Nichte Pilar in den Beachclub zum Mittagessen ein. Dort spielt eine kleine Liveband“, sagte sie der „Welt am Sonntag“.