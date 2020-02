Model : „Glück perfekt“ - Barbara Meier ist schwanger

Berlin Barbara Meier wird zum ersten Mal Mutter. Das Model hat auch schon verraten, wann es zur Geburt ihres Kindes kommt.

Die Gewinnerin der zweiten Staffel von „Germany's Next Topmodel“ und der österreichische Unternehmer hatten im vergangenen Jahr in Venedig geheiratet. Bereits zuvor verriet Meier, die gebürtig aus Bayern kommt, die Schwangerschaft via Instagram mit den Worten „Mission Baby“ und deutete an, dass das Kind im Sommer zur Welt kommen soll.