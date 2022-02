ProSieben : Diese Frechheit ist bei GNTM nun endlich abgeschafft worden

Köln Die GNTM-Fans haben sich seit inzwischen 16 Staffeln daran gewöhnt, was in der Show alles vor sich geht. Heidi Klum und ProSieben haben aber eine Sache bemerkt, die sich inzwischen dringend ändern musste.

Es gab schon immer eine klare Hackordnung bei Germany‘s next Topmodel. Ganz oben steht Heidi Klum, ein paar Schritte dahinter stehen die Co-Juroren, Fotografen und Designer. Auf den ganz billigen Plätzen kommen die Kandidatinnen, die hübsche Kleider anziehen dürfen, insgesamt aber sehr wenig zu melden haben. Heidi entscheidet, was Sache ist. Ende der Durchsage.

Das ist auch ganz logisch. GNTM ist ein Wettkampf, bei dem es darum geht, wer die vorgegebenen Aufgaben am besten bewältigt. Also kein Grund zur Aufregung.

Zum Start von GNTM 2022 wird aber deutlich, was bei diesem Konzept schon immer schiefgelaufen ist. Heidi Klum bricht in diesem Jahr mit einer langjährigen, sehr irritierenden Tradition.

Heidi Klum ändert für GNTM 2022 ihre Wortwahl

Die Kandidatinnen waren für Heidi Klum bisher immer ihre Mädchen. So hat sie es gerne in jeder neuen Folge von Germany‘s next Topmodel gesagt. Sie wusste immer genau: Die Mädchen müssen sich heute richtig anstrengen. Auf die Mädchen wartet heute eine ganz besondere Aufgabe. Und die Mädchen müssen sich richtig reinhängen, um das Ding zu rocken.