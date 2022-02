Fernsehen : GNTM-Models sind ganz begeistert von Heidi Klum - der Grund wirkt irritierend

Heidi Klum beim Catwalktraining in der zweiten Folge von GNTM 2022. Foto: ProSieben/Richard Hübner

Es ist erst die zweite Folge bei GNTM 2022, doch die Kandidatinnen fiebern schon der nächsten Begegnung mit Heidi Klum entgegen. Auf den zweiten Blick wird klar, woran das liegen könnte.

Die neuen Models sind gerade erst bei GNTM 2022 angekommen, da steht die erste große Lehrstunde auf dem Plan. Sie alle müssen lernen, wie man auf dem Laufsteg eine gute Figur macht. Heidi Klum lädt ein zum Catwalktraining. Sie will ihren Kandidatinnen persönlich zeigen, wie Profis sich bewegen. Diese Herausforderung mussten die GNTM-Models schon immer bestehen.

So einen Tag erlebt man nur einmal, weiß Lieselotte (66): „Das ehrt mich. Wer hat schon so eine Möglichkeit - von so einem Weltstar was beigebracht zu bekommen.“ Sie ist mit ihrer Freude auch nicht alleine. „Ich finde das so, so cool von Heidi, dass sie sich extra die Zeit nimmt, um mit uns das Catwalk-Teaching zu machen“, findet Kandidatin Sophie (18).

Eine erstaunliche Feststellung bei GNTM 2022

Moment mal, wir spulen wir an dieser Stelle kurz zurück. Wofür sollte Heidi Klum sich denn sonst Zeit nehmen, wenn nicht für die Dreharbeiten von GNTM 2022? Nun sollte man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Wenn ein Fernsehteam lange genug eine große Gruppe von Menschen filmt, wird irgendwann jemand etwas Seltsames sagen. Doch auf den zweiten Blick hat Sophie wahrscheinlich sogar Recht. Sie bringt auf den Punkt, was Heidi Klum bei GNTM von so vielen anderen TV-Stars unterscheidet.

Sophies Aussage klingt, als müsste man erstaunt darüber sein, dass Heidi Klum morgens aufsteht und sich auf den Weg zur Arbeit macht. Nicht unbedingt, weil die Chefin keine Lust auf GNTM hätte. Sondern weil es für das Model so wirkt, als ob Heidi es überhaupt nicht mehr nötig hat, in ihrer eigenen Show aufzutauchen.

Oder muss man als Model bei GNTM vielleicht nicht erstaunt sein, sondern ... besonders dankbar?

Das klingt falsch. Schon deshalb, weil außer der Chefin ohnehin niemand mehr da ist, um dem Laufsteg-Nachwuchs eine Lehrstunde zu geben? Die Jury aus früheren Jahren ist weg. Bei GNTM 2022 hat Heidi Klum wieder alleine das Sagen, und muss deshalb natürlich auch vieles alleine erledigen.

Heidi Klum und GNTM - das ist eine außergewöhnliche Kombination

Man stelle sich die gleiche Aussage einmal bei einem anderen Schwergewicht des Showbusiness vor. Nehmen wir Dieter Bohlen, der einmal so untrennbar mit Deutschland sucht den Superstar verbunden war wie Heidi Klum mit Germany‘s next Topmodel. Ein Gigant des Unterhaltungsfernsehens. Hätte beim Gesangswettbewerb auf RTL jemals ein Kandidat ernsthaft daran gezweifelt, dass der Dieter auftaucht und sich hinsetzt, um die schrägsten Kandidaten, die bittersten Recalls und die langweiligsten Live-Shows zu kommentieren? Nö, der wird schließlich dafür bezahlt, also macht er das auch. So muss das laufen bei Vollprofis im Unterhaltungsgeschäft.