Fernsehen : Auch GNTM ist betroffen: ProSieben macht ernst mit großer Änderung am Programm

Heidi Klum hat in der fünften Folge von GNTM 2022 den legendären Modeschöpfer Jean Paul Gaultier zu Gast. Foto: ProSieben/Richard Hübner

GNTM ist in dieser Woche nicht das Alpha und Omega der ProSieben-Welt. Auch wenn es am aktuellen Ukraine-Konflikt liegt, steckt langfristig betrachtet viel mehr dahinter.

Selbst GNTM 2022 ist vom aktuellen Weltgeschehen betroffen. Folge 5 wird später anfangen als üblich, denn ProSieben setzt andere Prioritäten. Daran zeigt sich für die Zukunft, dass sogar Heidis große Model-Suche beim Sender nicht zwangsläufig die höchste Priorität haben muss.

Programmänderung betrifft GNTM 2022

Am Donnerstag, den 3. März, wird Germany‘s next Topmodel erst um 20.30 Uhr beginnen und um 23.45 Uhr enden. Um 20.15 Uhr läuft die Sondersendung „Ukraine. Spezial. Krieg in Europa.“, in der Linda Zervakis und Claudia von Brauchitsch über die aktuelle Entwicklung des Krieges berichten. Das kennen die GNTM-Fans auch schon aus der vorherigen Woche.

ProSieben macht ernst mit eigenen Nachrichten - selbst Heidi Klum muss weichen

Viele Jahre lang ist der Sender gut gefahren mit Formaten wie GNTM und Serien wie „The Big Bang Theory“. Bei ProSieben drehte sich fast alles um Unterhaltung - unterbrochen von ein bisschen „Newstime“. Seit Ende 2020 ist aber auch endgültig klar, dass ProSieben mehr eigene Nachrichten senden will. Eine Nachrichtenredaktion soll ab 2023 alle News-Inhalte für die Sender ProSieben, Sat.1 und kabel eins produzieren. Nun zeigt sich, dass dieses Vorhaben sogar Vorfahrt vor den wichtigsten Entertainment-Sendungen hat - zumindest wenn die Weltlage eskaliert.

Täglich sendet ProSieben das Spezial zum Ukraine-Krieg um 20.15 Uhr. Dabei sind die Auswirkungen auf das Programm oft gering. Am Montag waren die Sendezeiten der üblichen Serien wie „Young Sheldon“ und „Die Simpsons“ betroffen. Es war nicht mehr als eine kurze Unterbrechung im großen Serien-Marathon, von dem ProSieben seit einer gefühlten Ewigkeit lebt. Am Dienstag wurde die Belanglosigkeit „Darüber staunt die Welt - Die peinlichsten Pannen zum Fremdschämen“ verschoben. Wenn am Mittwoch „TV Total“ später anfängt, hält sich der Schaden auch ganz sicher in Grenzen.

Wenn nun aber GNTM 2022 später anfängt, anstatt ein Spezial schon vor 20.15 Uhr einzuschieben, sagt das nicht nur etwas über den Verlauf des Ukraine-Konflikts aus. Es zeigt auch sehr deutlich, dass es ProSieben sehr wichtig ist, als Sender mit Nachrichtenangebot ernst genommen zu werden. Der strategische Plan hat Vorrang vor der Gelddruckmaschine rund um Heidi Klum. Das ist eine bemerkenswerte Entwicklung.

Hat die aktuelle Weltlage Einfluss auf GNTM 2022?