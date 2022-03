Boulevard : GNTM-Model spricht über Böhmermann-Gerücht - und wirft neue Fragen auf

GNTM-Models dürfen eigentlich nicht viel über ihre Teilnahme an der Show erzählen.Trotzdem hat sich Viola zu den Gerüchten um ihre Person geäußert. Damit wirft sie allerdings neue Fragen auf.

Germany‘s next Topmodel ist eines der größten TV-Ereignisse des Jahres. Für einen Moment fühlte es sich vor Beginn von GNTM 2022 sogar so an, als könnte in dieser Staffel etwas Spektakuläres passieren. Etwas, das sich völlig der Kontrolle von ProSieben entzieht. Das ZDF-Schlitzohr Jan Böhmermann habe die Kandidatin Viola bei Heidi Klum eingeschleust, mutmaßten User der Video-Plattform TikTok.