32 Jahre alt war Teilnehmerin Barbara im Jahr 1986, sie ist in Staffel 17 mit 66 Jahren die älteste Teilnehmerin. Die in Flensburg lebende Friseurin und sportlich sehr aktiv. Das sieht man ihr auch an. Sie ist ebenfalls kein Neuling in der Modelbranche und hat sich schon bei dem einen oder anderen Shooting in Szene gesetzt.