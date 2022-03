Böse Kommentare : Outfits sorgen bei GNTM für Wirbel - Es gibt teils heftige Kritik

War es eine großartige Show oder ist ProSieben dieses Mal zu weit gegangen? Während sich die meisten Fans begeistert zeigen, sind andere aufgebracht angesichts der Bilder von Germany‘s next Topmodel.

Bei aller Begeisterung gibt es harte Kritik für GNTM

„Da hat die Heidi dem männlichen heterosexuellen Zuschauer ja mal einen richtig schönen Abend beschert“, erklärt eine Facebook-Userin. „Die Kamera, hat ja richtig tolle Wxxxsvorlagen geliefert. Wenn es doch um den Walk geht, warum werden dann immer einzelne Körperteile so in Szene gesetzt? 2022, die Frau ist weiterhin ein Sexobjekt.“

„Wie eine Prostituierte“ bei GNTM 2022?

Am Ende bleiben die harten Kritikerinnen und Kritiker in der deutlichen Minderheit. Den Fans gefällt wohl, was Heidi Klum ihnen dieses Mal präsentiert hat. Auf jeden Fall hat GNTM in dieser Woche Aufsehen erregt.