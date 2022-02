Fernsehen : Erstes Bild von GNTM 2022 schon ein Reinfall? Peinlicher Fehler wurde sofort bemerkt

Es ist jedes Jahr ein wichtiger Moment für ProSieben, wenn der Sender die ersten Kandidatinnen für Germany‘s next Topmodel präsentiert. Dieses Mal war es ein eher holpriger Start.

Bloß nicht alle auf einmal - das ist eine wichtige Regel vor dem Start der großen Model-Suche. Zuerst zeigt man den Fans auf Facebook und Instagram nur ein paar der neuen Kandidatinnen. Dann kommt ein zweiter Schwung und ein dritter. Und so weiter, bis alle Gesichter der neuen Staffel GNTM bekannt sind.

Das sorgt dafür, dass niemand unbemerkt bleibt. Für die Bilder bedeutet es aber auch, dass Fehler schnell bemerkt werden. Denn kein Detail geht unter in der Masse Dutzender neuer Gesichter. Diese Erfahrung hat ProSieben in diesem Jahr gleich mit dem ersten großen Plakat zu GNTM 2022 gemacht.

Neuer Song von Heidi Klum : Musikkritik „Chai Tea with Heidi“: Warum kannst du nicht nur Model sein?

Alles ganz natürlich bei GNTM 2022?

Heidi Klum steht im Vordergrund. Um sie herum turnen sechs neue Kandidatinnen herum. „Natürlich. Pur. Schön.“, schreibt ProSieben zu dem Plakatmotiv, das so ziemlich alles zeigt, nur keine Natürlichkeit. Das ist es auch, was so einigen Usern auf Facebook ins Auge springt, noch bevor der wirkliche, handwerkliche Fehler auffällt.