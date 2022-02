Streitpunkt : ProSieben-Chef macht klare Ansage zu Nackt-Shootings bei Germany‘s next Topmodel

ProSieben-Chef macht klare Ansage zu Nackt-Shootings bei Germany‘s next Topmodel

Bei GNTM 2022 gibt es wieder ein paar Neuerungen im Vergleich zu früheren Staffeln. ProSieben-Chef Daniel Rosemann musste sich nun dazu äußern, was aus einem der häufiger kritisierten Shootings wird.

Die Diskussion ist im Grunde so alt wie Germany‘s next Topmodel. Die Show geht in ihre 17. Staffel und wie jedes Mal steht die Frage im Raum, ob es das traditionelle Nackt-Shooting noch immer geben muss.