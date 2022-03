Fernsehen : Andeutung von Heidi Klum: Wie viel hat Tochter Leni bei GNTM zu sagen?

Leni Klum bei der Präsentation ihrer eigene Kollektion im Rahmen der Berlin Fashion Week. Foto: dpa/Britta Pedersen

Es war nur einer von vielen Sätzen in der ersten Folge von GNTM 2022. Er verdient aber Aufmerksamkeit, wenn man verstehen will, wie der Erfolg im Hause Heidi Klum funktioniert.

Es ist einer dieser Sätze, bei denen GNTM-Fans vor dem Fernseher hellhörig werden. Scheinbar geht es nur darum, einer neuen Kandidatin ein Kompliment zu machen. Gleichzeitig könnte sich dahinter aber viel mehr verbergen.

Was passiert ist: In der ersten Folge trifft Heidi Klum die Models von GNTM 2022. Sie empfängt eine nach der anderen und weiß natürlich genau, wer dort gerade vor ihr steht. Schließlich hat sie die Kandidatinnen selbst ausgewählt - oder zumindest daran mitgewirkt. Wer kann das schon wissen. Und dann kommt dieser eine, irgendwie perfekte Satz. Als Paulina an der Reihe war, entfuhr es dem Chef-Model: „Du warst die Favoritin von meiner Leni!“ Gemeint ist natürlich Tochter Leni Klum, die selbst am Beginn einer steilen Karriere als Model steht.

View this post on Instagram A post shared by Paulina Stępowska (@paulina.stepowska) Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Instagram, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Bei GNTM 2022 geht es plötzlich wieder um Leni Klum

Mit wenigen Worten hat Heidi den Fans alles gegeben, was sie sich wünschen können. Sie liefert Stoff für Spekulationen in alle Richtungen. Es geht darum, wer in der aktuellen Staffel von Anfang an die besten Karten hat. Es geht aber auch darum, ob Leni Klum (17) tatsächlich schon etwas zu sagen hat bei einem der größten deutschen TV-Formate. Schließlich muss sie die Bilder und Videos der Models schon gekannt haben, bevor die Teilnehmerinnen Monate später öffentlich präsentiert wurden. Und falls es so ist, was bedeutet das für die Zukunft von GNTM? Ganz zu schweigen davon, dass hier scheinbar ein ganz kleiner Einblick in das Privatleben der Topmodel-Familie Klum durchkommt. Leni ist bei GNTM 2022, ohne überhaupt im Bild zu sein.

Der Satz wirkt zu gut, um ein unüberlegter Zufall zu sein. Um das zu fühlen, muss man nicht einmal glauben, Heidi Klum würde ihre Statements vorab am Reißbrett planen.

Lesen Sie auch ProSieben : Diese Frechheit ist bei GNTM nun endlich abgeschafft worden

Leni Klum und GNTM: Karriere im Familienunternehmen?

Inzwischen wissen wohl alle GNTM-Fans, wer Leni ist. Im vergangenen Jahr durfte sie zum ersten Mal in der Sendung ihrer Mutter auftauchen. Gemeinsam waren sie auf dem Cover der Vogue. Eine eigene Modekollektion hat die 17-Jährige auch schon auf dem Markt. Sie ist längst selbst zu einem Star geworden, auch weil Heidi Klum die Karriere mit ihrer medialen Präsenz kräftig angeschoben hat.