Fragen auf Instagram : ProSieben versteckt einige GNTM-Models – obwohl die Fans sie eigentlich schon sehen konnten

Kurven, Tätowierungen, graue Haare – das alles hat es bei GNTM schon gegeben. Auch 2023 ist das Feld der Teilnehmerinnen bunt gemischt. Aber eine Gruppe von Models will das Team um Heidi Klum zunächst noch nicht zeigen.

Verwirrung um Models über 50 bei GNTM

Was soll das Versteckspiel vor GNTM 2023?

Verständnis haben die Instagram-Nutzer, die den GNTM-Trailer kommentieren, für dieses Versteckspiel aber nicht. „Verstehe den Sinn nicht so ganz, die 3 Best Ager Models nicht offiziell vorzustellen und deren Existenz zu ‚verheimlichen‘, wenn man sie in beiden Trailern sieht“, kommentiert eine Nutzerin. Eine weitere vermutet, die älteren Models seien lediglich Beiwerk und würden vermutlich am Ende gar keine große Rolle spielen.