„Unglaublich schlechtes Vorbild“ : Ärger um echten Pelz bei GNTM – Heidi bringt sich mit Statement selbst in die Schusslinie

Ärger um echten Pelz bei GNTM – Heidi bringt sich mit Statement selbst in die Schusslinie

Der neueste Eklat bei GNTM 2023 wurde zwar nicht von Heidi Klum eingefädelt. Die Chef-Jurorin hat die Situation aber mit ihrem Statement alles andere als beruhigt.

Als Kandidatin Elsa, nach dem Einzug der Teilnehmerinnen in die bekannte Modelvilla, einen Wildfuchs-Mantel aus ihrem Koffer zieht, kann sie noch nicht ahnen, was für einen Stein sie gerade ins Rollen bringt. Eine einfache Diskussion unter den anstrebenden Models sorgt für große Wellen in den sozialen Medien und befeuert nun eine heiße Debatte über die ethische Bewertung von echten Pelzen.