Neue Folgen 2024 Überraschung bei GNTM: Diese Kandidaten wollte ProSieben eigentlich nicht dabei haben

Für die 19. Staffel, die 2024 auf ProSieben laufen soll, weitet Heidi Klum das Feld der potenziellen Kandidaten weiter aus. In einem Video auf Instagram spricht sie einen männlichen Flugbegleiter in einem Flugzeug an, den sie für ihre Show casten möchte – darunter gibt es den Hashtag #gntmfüralle. Somit können dieses Mal auch Männer mitmachen.