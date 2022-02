Instagram : GNTM-Siegerin reagiert auf Instagram-Fragen - Fans lieben ihre unverblümte Antwort

Foto: dpa/Jens Kalaene

Bei Alex hat sich manches verändert, seit sie im vergangenen Jahr bei GNTM als Siegerin vom Platz ging. Das ist auch ihren Fans nicht entgangen, weshalb sie direkt nachgefragt haben.

Noch im Mai 2021 schwebte sie als stolze Gewinnerin von „Germany‘s Next Topmodel“ gertenschlank über Heidi Klums Laufsteg. Fünf Monate später sah sie immer noch wunderschön aus, wie ihr ihre Fans nicht müde werden, auf ihrem Instagram-Kanal zu kommentieren. Ein paar von ihnen ist aber eine Veränderung an ihr aufgefallen.

„Huch, hast du so zugenommen?“, schreibt beispielsweise eine Followerin auf ihr Foto vom 7. Oktober. „Hat sie zugenommen?“, fragt eine andere. Doch von den meisten ihrer Fans kommen Komplimente über ihr Aussehen und keine Kommentare über ihr Gewicht.

GNTM-Siegerin Alex antwortet auf Fragen der Fans

Antworten auf die Fragen der beiden Fans liefert das Model wenige Wochen nach dem Post in ihrer Insta-Story. Ganze 20 Kilo will Alex in den knapp fünf Monaten seit dem GNTM-Sieg zugelegt haben, erzählt sie darin und gibt zu, dass solche Gewichtsschwankungen nichts Ungewöhnliches für sie sind.

View this post on Instagram A post shared by Alex Mariah 🪐 (@alexmariahpeter)

Sie habe immer schon krass ab- und zugenommen, erzählt sie. Vor drei Jahren habe sie sogar mal 100 Kilo gewogen - bevor sie wieder auf Model-Maße abgenommen und GNTM gewonnen hatte. „Jojo-Effekt ist mein dritter Vorname“, sagt sie in der Story.

Es sei nicht die Zahl auf der Waage oder dass sie eine 40er Kleidergröße trägt, die ihr an ihrem Gewicht zu schaffen mache, sondern, dass sie sich einfach „unfit“ fühle.

View this post on Instagram A post shared by Alex Mariah 🪐 (@alexmariahpeter)

Dann kündigt sie an, etwas daran ändern und besser auf sich achten zu wollen. „Ob ich Bock habe die nächsten Wochen Gas zu geben? Ja tatsächlich irgendwie schon.“ schreibt sie in ihrem Post und wieder regnet es Komplimente ihrer Fans: „Ich finde dich schöner, als wo du dünner warst“, schreibt eine. Eine andere: „Lieb‘s wie ehrlich und unverblümt du in deinen Storys darüber redest. Siehst trotz der paar Kilos mehr immer noch super aus.“

Hat das GNTM-Sternchen jetzt wieder abgenommen?