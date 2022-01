ProSieben-Show : Germany‘s next Topmodel: Neue Staffel startet mit Kandidatinnen, die so noch nie dabei waren

Heidi Klum entscheidet auch bei GNTM 2022 darüber, welche Models die Chance auf den Sieg haben. Foto: ProSieben/Richard Hübner

Trier Wann beginnt GNTM 2022 und welche Sendetermine sind zum Start schon bestätigt? Im TV und im Live-Stream gibt es jede Woche eine neue Folge und auch die regelmäßige Wiederholung.

Anfang Februar geht das äußerst erfolgreiche aber auch umstrittene TV-Format „Germany‘s next Topmodel“ in die 17. Staffel. Natürlich gibt es auch 2022 etwas Neues, das noch nie zuvor bei GNTM zu sehen war. So ist es schließlich in jedem Jahr.

Dieses Mal hat Heidi Klum erstmal Kandidatinnen im Rentenalter mit dabei. Ob diese Nachwuchs-Models mehr sein dürfen als ein PR-Gag, der auf den Start der Sendung aufmerksam macht, wird sich bald zeigen.

Wann beginnt GNTM 2022? TV-Start auf ProSieben

Am Donnerstag, den 3. Februar 2022 läuft um 20.15 Uhr die erste Folge GNTM. Von da an geht es wöchentlich immer donnerstags um 20.15 Uhr weiter, so wie es die Fans der Sendung bereits von der Sendung gewohnt sind.

Wenn die 17. Staffel eine ähnliche Länge hat wie die letzten Staffeln, dürfte gegen Ende Mai das Finale stattfinden. Bis dahin gibt es keine Feiertage, die auf einen Donnerstag fallen. ProSieben kann also für GNTM 2022 ohne Unterbrechung den wöchentlichen Rhythmus fahren.

Zum Start von GNTM 2022 ist auch eine Wiederholung in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Programm.

GNTM-Start und weitere bisher bestätigte Sendetermine

Zunächst hat ProSieben nicht offiziell mitgeteilt, wie viele Folgen es bei GNTM 2022 geben soll. Nur die ersten Sendetermine im TV sind definitiv bestätigt:

1. Folge: 3. Februar 2022

2. Folge: 10. Februar 2022

3. Folge: 17. Februar 2022

GNTM 2022 im Live-Stream bei ProSieben

Das komplette TV-Programm von ProSieben gibt es auch als Live-Stream auf prosieben.de. Für die Nutzung des Live-Streams ist eine kostenlose Registrierung erforderlich. Anschließend können Sie die neuen Folgen von GNTM zur Erstausstrahlung auch online verfolgen. Am Smartphone geht das außerdem mit der App des Senders.

GNTM 2022 im Live-Stream bei Joyn

Eine ähnliche Möglichkeit gibt es bei der Mediathek Joyn. Hier könne Sie die Live-Streams vieler Sender finden. Darunter ist auch ProSieben. Bei Joyn ist eine Registrierung erforderlich. Die Nutzung ist allerdings kostenfrei.

sixx zeigt GNTM als Wiederholung im TV und im Live-Stream

Wer eine Folge von GNTM 2022 im TV verpasst hat, kann sie zur besten Sendezeit noch einmal ansehen. Immer freitags um 20.15 Uhr läuft auf sixx eine Wiederholung der aktuellen GNTM-Folge vom Vortag. Auf sixx.de läuft parallel der kostenlose Live-Stream, für den man die gleichen Zugangsdaten wie für den ProSieben-Live-Stream verwenden kann.

Ganze Folgen als Video online sehen

Die ganzen Folgen können Sie nach der TV-Ausstrahlung im GNTM-Bereich auf prosieben.de kostenlos abrufen. Dort gibt es auch Highlight-Clips der Show und die Videos aus den vorherigen Jahren.

Womit lockt GNTM 2022 zum Start die Zuschauer vor die TV-Geräte?

„Diversity“ ist wieder ein wichtiges Schlagwort, wenn Heidi Klum auf Modelsuche geht. Vielfältig sollen die Kandidatinnen sein. So öffnete sich die Sendung in den vergangenen Jahren zum Beispiel für Körpermaße, mit denen ein Model in den frühen Jahren der Sendung unter keinen Umständen eine Chance gehabt hätte. Nun fällt die letzte große Grenze: Das Alter der Kandidatinnen spielt nach oben hin keine Rolle mehr. Die ältesten Models, die ProSieben vorab präsentiert hat, sind 68 und 66 Jahre alt. Kandidatinnen unterhalb von 18 Jahren waren hingegen nicht zu sehen.

„Germany‘s next Topmodel“ bietet 2022 noch eine weitere Besonderheit: Dieses Mal ist ein Mutter-Tochter-Gespann dabei. Sie sind kein Team, sondern treten ganz regulär als Konkurrentinnen gegeneinander an.