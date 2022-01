Hollywood : Golden Globes ohne übliche TV-Gala verliehen

Schilder mit der Aufschrift «Golden Globe Awards» hängen am roten Teppich bei den 77. Golden Globe Awards. Foto: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Beverly Hills Keine TV-Gala, keine Nominierten und auch keine Stargäste: In diesem Jahr wurden die Namen der Golden-Globe-Gewinner coronabedingt in den sozialen Medien der Organisation mitgeteilt.

Das Western-Familiendrama „The Power of the Dog“ hat den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen. Der Film brachte auch der neuseeländischen Regisseurin Jane Campion und dem australischen Nebendarsteller Kodi Smit-McPhee eine Globe-Trophäe ein.

Weitere Preisträger waren in der Drama-Sparte die australische Darstellerin Nicole Kidman („Being the Ricardos“) und ihr US-Kollege Will Smith, der in dem Sportdrama „King Richard“ den Vater der US-Tennisstars Venus und Serena Williams spielt.