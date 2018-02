später lesen Berlin "Goldene Blogger" setzen Zeichen gegen Hass im Netz Teilen

Die Autorin Marie Sophie Hingst ist bei der Verleihung der "Goldenen Blogger" zur Bloggerin des Jahres gekürt worden. Beim Online-Voting stimmten Tausende Internetnutzer für die Verfassserin des Blogs "Read on my Dear, read on". "Der Preis ist nicht nur eine Auszeichnung für mich, sondern für alle Leute, die kleine, persönliche, unkommerzielle Geschichten im Netz erzählen, oft auch unter großen Anfechtungen", sagte die 30-Jährige.