Goldene Kamera für Schauspieler Volker Bruch

Volker Bruch hat die Goldene Kamera als bester Schauspieler gewonnen. Der 37-Jährige erhielt die Trophäe gestern Abend in Hamburg für seine Rolle in der Sky-Serie "Babylon Berlin". Bruch setzte sich gegen seine ebenfalls nominierten Kollegen Edin Hasanovic und Oliver Masucci durch. In "Babylon Berlin" ist Bruch als Hauptkommissar Gereon Rath im Berlin der 20er zu sehen. "Überaus präsent, zugleich zurückhaltend in Mimik und Geste, kumulieren in seiner Figur die Widersprüche der damaligen Zeit", urteilte die Jury, zu der unter anderem die TV-Journalistin Dunja Hayali gehörte.