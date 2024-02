Filmfestspiele Goldener Bär der Berlinale geht an Raubkunst-Doku „Dahomey“

Der Große Preis der Jury ging in diesem Jahr nach Südkorea. Die Jury zeichnete das skurrile Kammerspiel „Yeohaengjaui pilyo“ („A Traveler's Needs“) des südkoreanischen Regie-Veteranen Hong Sangsoo mit Isabelle Huppert in der Hauptrolle aus. Der rumänisch-US-amerikanische Schauspieler Sebastian Stan erhielt einen Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle in der Tragikomödie „A Different Man“.