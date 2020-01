Guide Michelin : Gourmet-Tempel von Paul Bocuse verliert dritten Stern

Lyon Fast auf den Tag genau zwei Jahre ist es her, dass Jahrhundertkoch Paul Bocuse gestorben ist. Sein Restaurant bei Lyon ist für Feinschmecker eine Art Wallfahrtsort. Doch nun gibt es schlechte Nachrichten für den Gourmettempel.

„Außergewöhnliche Küche, eine Reise wert“ - so umschreibt der Michelin-Gastronomieführer ein Toprestaurant mit drei Sternen. „L'Auberge du Pont de Collonges“ des verstorbenen Küchenpapstes Paul Bocuse gehört nach mehr als einem halben Jahrhundert bald nicht mehr in die gastronomische Spitzenliga und wird ab der neuesten Ausgabe nur noch zwei Sterne haben.

Bocuse starb vor rund zwei Jahren im Alter von 91 Jahren in seinem Stammhaus. Er galt als Inkarnation der französischen Küche. Der Gastronomieführer „Gault&Millau“ nannte ihn „Koch des Jahrhunderts“. Mitarbeiter redeten ihn ehrfürchtig mit „Monsieur Paul“ an. Der legendäre Gourmettempel von Bocuse, der seit 1965 ununterbrochen das Drei-Sterne-Etikett trägt, ist ein Pilgerort für Gourmets aus aller Welt.

Der neue Restaurantführer Guide Michelin erscheint am 27. Januar. Der Fall ist tief: Noch in der aktuellen Ausgabe wird Bocuse als „Mythos“ gefeiert und die „treue Elite-Brigade“ des Gourmettempels in der Nähe von Lyon ausdrücklich hervorgehoben. In Deutschland führen aktuell zehn Restaurants drei Michelin-Sterne. Vor knapp zwei Wochen war eines von ihnen - die „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn - komplett niedergebrannt.