Mode „Greises Modesternchen“: Fashion-Ikone Iris Apfel gestorben

Ihren Durchbruch erlebte die 1921 im New Yorker Stadtteil Queens geborene Diva erst, als sie schon über 80 war: 2005 musste das Kostüminstitut des New Yorker Metropolitan Museums kurzfristig eine Ausstellung absagen und suchte dringend nach Ersatz. Kurator Harold Koda dachte spontan an Apfel - und die zauberte aus ihren Kleiderschränken und Schmuckschachteln eine so beeindruckende Erfolgsschau, dass sie innerhalb kürzester Zeit zum Star wurde. „Das war ein Geschenk des Himmels, ehrlich gesagt, denn nachdem ich in Rente gegangen war, lag mein Sozialleben am Boden“, sagte Apfel einmal dem „Guardian“. „Es ist wunderbar, dass auf meine alten Tage nochmal alle so ein Bohei um mich machen.“ Sogar ein Dokumentarfilm entstand, natürlich mit dem Titel „Iris“.