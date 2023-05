Musiker Grönemeyer: Kochen ist wie Musik machen

Nicht so sein Geschmack ist jene Mahlzeit, die ihn Anfang der 80er Jahre mit seinem Song „Currywurst“ bekannt machte. „Ich mag Currywurst nicht so sehr“, sagte Grönemeyer, der diese Abneigung schon mehrfach kundgetan hat. In dem 1982 auf seinem dritten Studioalbum „Total egal“ veröffentlichten Song heißt es noch: „Gehste inne Stadt / Wat macht dich da satt? / 'Ne Currywurst.“