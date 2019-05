In Bangkok sollen die Krönungsfeiern für Thailands König Maha Vajiralongkorn an diesem Sonntag einen neuen Höhepunkt erreichen. Der frisch gekrönte Monarch wird auf einer Sänfte sieben Kilometer durch die Hauptstadt getragen (Beginn: 11.00 Uhr MESZ). dpa

Dazu werden Hunderttausende Schaulustige erwartet. Wegen der großen Hitze mit Temperaturen bis zu 40 Grad bedeutet dies für Helfer und Rettungskräfte einen Großeinsatz.

Der 66 Jahre alte Monarch, der seit zweieinhalb Jahren amtiert, ist nun König mit allen Würden und Vollmachten. Die Krone setzte er sich am Samstag in einer feierlichen Zeremonie selbst auf. Maha Vajiralongkorn - Beiname Rama X. - ist erst der zehnte König seit Beginn der Chakri-Dynastie im Jahr 1782. Die absolute Monarchie ist in Thailand seit 1932 abgeschafft. Bis heute hat der König aber eine hochpolitische Rolle. Seit einem Putsch 2014 regiert das Militär.