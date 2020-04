Lebensgefühl : Guido Maria Kretschmer „ganz high“ von Hamburg

Hamburg Der Modedesigner fühlt sich sehr wohl an der Elbe. Seit einem Jahr wohnt er zusammen mit seinem Mann und drei Hunden am Rande der Hansestadt.

„Ich liebe Hamburg sehr. Ich bin ganz high“, sagte der 54-Jährige („Shopping Queen“) der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Er habe zwar schon an vielen Plätzen gelebt. Aber: „Ich habe noch nie irgendwo gelebt, wo ich so schnell so glücklich war und so schnell mich so eingefunden habe in dieses Gefühl, was hier so ist!“ Kretschmer ist im Herbst mit seinem Mann und seinen drei Hunden von Berlin nach Hamburg-Blankenese gezogen. Er genieße es zudem, dass die Stadt im Vergleich zu Berlin „so klein und überschaubar“ sei.