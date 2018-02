Guido Maria Kretschmer heiratet Partner auf Sylt

Designer Guido Maria Kretschmer schmiedet Hochzeitspläne: Er will seinen Partner Frank Mutters im September auf Sylt heiraten.

"Ich finde es eine schöne Idee, die Hochzeit dort zu feiern", sagte der 52-jährige Kretschmer dem Magazin "Gala" laut Vorabmeldung vom Mittwoch. "Uns beide verbindet die Liebe zur Nordsee."

"Wir haben eine tolle Location gefunden", sagte Kretschmer. "In jedem Fall wird all das zusammenkommen, was mit Frank, meinem Leben und allen wichtigen Lebensmenschen zu tun hat - die Hochzeit ist einfach ein ganz großes Glück für uns beide."

Sie planen Ihre eigene Hochzeit? Hier gibt es ganz viel Inspiration.

Kretschmer und sein 62-jähriger Partner sind seit 33 Jahren liiert.

(csr)