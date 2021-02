Corona-Pandemie : Gwen Stefani: Hochzeit momentan schwer zu planen

Los Angeles Seit mehr als fünf Jahren sind Blake Shelton und Gwen Stefani ein Paar. Jetzt wollen sie heiraten: Nur wann? Und das ist nicht das einzige Fragezeichen.

„Es ist beides sehr schwer zu planen. Was die Hochzeit angeht, ist es immer noch total surreal, darüber zu reden. Ich habe das noch gar nicht ganz verarbeitet“, sagte die amerikanische Sängerin der Deutschen Presse-Agentur. „Die Tour fühlt sich irgendwie noch weiter weg an. Ich kann mir momentan nicht so recht vorstellen, wie man das hinbekommen kann.“