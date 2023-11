Deutschlandbesuch Haakon und Mette-Marit bei Mauerfall-Gedenken in Berlin

Haakon hatte vor seiner Ankunft in Berlin bereits München und Hamburg besucht. Der künftige König war am frühen Mittwochabend mit dem Zug aus Hamburg in der Bundeshauptstadt angekommen. Ziel von Haakons Deutschlandbesuch ist, die engen Beziehungen zwischen Norwegen und der Bundesrepublik zu stärken. Kernthemen dafür waren in München und Hamburg zunächst Wirtschaft, Energie, Schifffahrt, Verteidigung und Kultur. Haakon reist in Begleitung einer Wirtschaftsdelegation und Mitgliedern des norwegischen Kabinetts.